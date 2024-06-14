شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية: 93 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الصحة السعودية جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم الحج، حيث استفاد نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدّمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفق "سبق".

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوَّعت بين عيادات طبية وتخصّصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

وأكدت الوزارة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدسة؛ لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح، 218 قسطرة قلبية، 676 عملية غسيل كلوي، إضافة إلى دخول 2022 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 32 ألف كادر طبي وإداري لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، تم توزيعهم على مختلف المنشآت والمراكز الصحية؛ وفق "عكاظ".

ضمن هذا الكادر أكثر من 5000 طبيب من مختلف التخصصات على مدار الساعة في 183 منشأة صحية، منها 32 مستشفى، و151 مركزاً صحياً، و6 عيادات متنقلة مزودة بأحدث التقنيات الطبية؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت أكثر من 6400 سرير موزعة على جميع المستشفيات والمراكز، تشمل أسرة العناية المركزة والطوارئ، وأسرة مخصصة لضربات الشمس والإجهاد الحرارى.