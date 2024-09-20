شكرا لقرائتكم خبر عن 37 قتيلا.. ارتفاع ضحايا تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، ارتفاع ضحايا تفجيرات الأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلًا و2931 مصابًا.

وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن آخر حصيلة التفجيرات التي طالت الأجهزة اللاسلكية منذ يوم الثلاثاء هي 12 قتيلًا و2323 جريحًا، منهم 824 لم يحتاجوا الدخول إلى المستشفيات وعولجوا في الطوارئ.

وهناك 156 احتاجوا الدخول إلى المستشفيات للمراقبة وخرجوا بعد 24 ساعة.

شدة الإصابات

وأوضح أن عدد الجرحى الذين كانت إصاباتهم متوسطة إلى بليغة أول أمس هو 1343جريحًا، بينهم 226 حالة ما زالت في العناية المركزة، و1117 حالة في غرف عادية، أنه أجريت حتى الآن 955 عملية.

وأضاف أن "آخر حصيلة في وزارة الصحة لعدد الضحايا الذين سقطوا أمس هي 25 قتيلًا و608 جرحى، 360 منهم لم يحتاجوا الدخول إلى المستشفى.



وأشار إلى أن كل مكونات القطاع الصحي شاركت في اليومين الماضيين في تقديم الرعاية المطلوبة والمساعدة، جراء انفجار أجهزة الاتصالات.

تفجير أجهزة "بيجر"

وكانت أجهزة اتصالات لاسلكية "بيجر" تعرضت للتفجير أول أمس، في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيّما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي عدد من المناطق شرق لبنان وجنوبه، واستهدفت انفجارات جديدة أمس أجهزة لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجير أجهزة الاتصال في عدة مناطق لبنانية، وأعلنت أنها باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص.