شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يؤكد أهمية تقرير المصير الاقتصادي للقارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني رئيس الاتحاد الإفريقي، أهمية تقرير المصير الاقتصادي للقارة الإفريقية، وضرورة إدارة سياساتها الاقتصادية بحزم، وصياغة مستقبل يحسن مستوى معيشة كل مواطن إفريقي، ويستند على شبكة تجارية ديناميكية داخل القارة، وعلى تعزيز انسيابية التبادل وإثراء الترابط بين دولها المختلفة.



وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم الأحد، أن ذلك جاء في كلمة الرئيس الموريتاني، والتي ألقاها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية التاه أحمد مولود، في الاجتماع الحادي والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) والدورة الثالثة لمنتدى التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودول الكاريبي المعروف اختصاراً بـ (ACTIF)، والتي عقدت في (ناسو) عاصمة جزر الباهاماس على مدى يومين، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في إفريقيا والكاريبي وبعض محافظي البنوك المركزية، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية القارية والدولية، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال.



وأشار الغزواني، إلى أن موضوع هذين اللقاءين وهو (امتلاك مصيرنا عبر ازدهار اقتصادي شامل للقارة الإفريقية) يُملي على المشاركين توحيد جهودهم وتعزيز تعاونهم وتوطيد علاقاتهم، ليس فقط بين الدول الإفريقية وإنما أيضا مع الإخوة والشركاء الكاريبيين، في إطار من التضامن والتنمية المتبادلة.

وعبر عن ارتياحه لكون البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الذي هو أحد دعائم التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، يجدد اليوم التزامه اتجاه رؤية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إشراك الجاليات الإفريقية في استراتيجيات القارة لتحقيق الاندماج الاقتصادي الموسع.



وذكَّر بأن التجارة والاستثمار يجب تعزيزهما بجسور قوية بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي للاستفادة من حركيات اقتصاداتنا الإقليمية، مؤكداًأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بأعضائها الخمسة والخمسين يمكن أن تلعب إلى جانب البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد دورا رائدا في تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ولإزالة الحواجز المالية أمام التجارة عبر الحدود.

ونبه إلى أن هذا التآزر بين الآليات المالية والأطر التنظيمية فرصة واعدة للتعاون بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي، انسجاما مع الالتزام القاري بأجندة 2063.