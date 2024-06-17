شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تحسم قرار اعتقال نتنياهو وجالانت خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، التى يقع مقرها فى قصر السلام بمدينة لاهاى بهولندا، حكمها بشأن مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، أصدر جيش الاحتلال سلسلة من التوصيات لتقليل الأضرار التى من الممكن أن تلحق بهما.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن القرارات المزمع إصدارها من قِبل محكمة لاهاى خلال 10 أيام تزعج نتنياهو كثيرًا، مضيفة أنه يجرى نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع.

وفى إطار تقليل الأضرار التى من المقرر أن تلحق بدولة الاحتلال، وضع جيش الاحتلال الإسرائيلى وثيقة تتضمن عدة توصيات على المستوى السياسي، حول كيفية تقليل الضرر الدولى على إسرائيل، بحسب القناة الإسرائيلية.

وتشمل الوثيقة، فتح محاور إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات لسكان قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإزالة النفايات فى غزة لتحسين الوضع الصحي، فضلًا عن إنشاء مستشفيات إضافية للمواطنين.

ويجرى كبار القانونيين فى مقر الأمن القومى الإسرائيلى ووزارة الخارجية حاليًا مناقشات أمام مجلس النواب (الكنيست). وفى هذا الصدد، قال مصدر سياسى مقرب من نتنياهو: "هذا قرار، إذا تم تنفيذه، سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

كان المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، كريم خان، قال الشهر الماضى فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.