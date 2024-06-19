شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الحوثيون سيدفعون ثمن منع حرية الملاحة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية استمرارها في التركز على ضمان الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وشدد بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يفهم الحوثيون أنه سيكون هناك ثمن يجب دفعه مقابل منع حرية الملاحة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت تدمير 9 مسيرات للحوثيين في اليمن وفوق خليج عدن خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن سفينة توتور - التي استهدفها الحوثيون في 12 يونيو على بعد 66 ميلاً بحريًا جنوب غربي الحديدة اليمنية - يعتقد أنها غرقت في البحر الأحمر، مضيفة أنه رصد حطاما بحريا ونفط في آخر موقع ورد أن السفينة كانت موجودة فيه.

من جانبها، طالبت شركة الشحن جلاكسي ليدر الحوثيين مجددا بإطلاق سراح الطاقم السفينة المكون من 25 شخصا اختطفوا منذ 7 أشهر.