شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد الخطير للقتال في مدينة الفاشر السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الممكنة التصعيد الخطير للقتال في مدينة الفاشر في جنوب غرب السودان والذي حرضت عليه قوات الدعم السريع ضد القوات المسلحة السودانية.



وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل -في بيان نشره الاتحاد الأوروبي الأحد- ستصل العواقب إلى نقطة اللاعودة بالنسبة لآلاف المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران الطرفين المتحاربين، لاسيما أولئك المحاصرين في مخيم زمزم وهو أكبر مخيم للنازحين في السودان.



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يذكر بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف الحصار ووقف تصعيد القتال في الفاشر على الفور.



وأكد أنه يتعين على الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها وأنصارها الإقليميين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، من خلال حماية المدنيين من الصراع وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والسماح للمدنيين بالتحرك داخل وخارج مخيم زمزم.