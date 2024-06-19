شكرا لقرائتكم خبر عن الليبيون يشيعون اليوم جثمانى على الأحول ومحمد البرغوثى فى بنى وليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع أبناء قبيلة ورفلة الليبية، اليوم، جثمان رئيس مؤتمر القبائل والمدن الليبية عام 2011 الشيخ على الأحول، والشيخ محمد البرغوثي عضو المجلس الاجتماعي السابق لقبائل ورفلة، العضو السابق لمؤتمر القبائل والمدن الليبية.

وتوفي الشيخ على الأحول خلال تلقيه العلاج بالخارج إثر تدهور في حالته الصحية، وسيصل فجر الأربعاء إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، تمهيدا لنقله إلى مدينة بني وليد الليبية لدفنه جثمانه مع الشيخ محمد البرغوثي الذي وافته المنية في إحدى مستشفيات العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية إثر مرض عضال.

يذكر أن الشيخ علي الاحول قد تولي رئاسة مؤتمر القبائل والمدن الليبية سنة 2011، وهو رئيس جمعية الإخوة الليبية بالقاهرة في المهجر، ويعتبر أحد القامات الوطنية الليبية ورجل من رجالات المصالحة.

فيما كان البرغوثي عضوا في ملتقى الحوار السياسي الذي اختار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جنيف في فبراير من العام 2021.