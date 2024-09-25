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إضاءة البرج الأيقوني بعلم المملكة.. السفارة لدى مصر تحتفل باليوم الوطني

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر، في العاصمة الإدارية المصرية، اليوم، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، بحضور الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، والسفراء المعتمدين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في مصر، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.
وألقى السفير الحصيني كلمة رحب فيها بالحضور، ونوه بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر التي تعد نموذجًا للعلاقات الثنائية، مؤكدًا أن لدى البلدين إرادة سياسية وعزيمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
البعثة الدبلوماسية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني - واس

فقرات فنية وطنية

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن العلاقات التي تجمع بين البلدين ترسخها عقود من التعاون والتضامن الذي أثمر عن العديد من الإنجازات المشتركه، مبينًا أن المتتبع لمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين يرى بأنها تأخذ منحنى أكثر رسوخًا وصلابة تحت مظلة العلاقات المتينة والأخوية بين قياديتي البلدين.
البعثة الدبلوماسية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني - واس

وتخلل الحفل فعاليات شملت ركنًا خاصً لتقديم القهوة ، وفقرات فنية وطنية متنوعة، كما أضاء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية بعلم المملكة العربية السعودية.
البعثة الدبلوماسية لدى مصر تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني - واس
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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