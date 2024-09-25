شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

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أسواق العمل

ارتفاع أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل تراجع الدولار مع استمرار التفاؤل بتخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم وبينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم إلى 51ر100 نقطة بانخفاض نسبته 34ر0% عن مستواه أمس.يأتي ذلك فيما قال أوستن جولسبي رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي عضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إنه يجب خفض الفائدة الأمريكية بشدة لحماية سوق العمل ودعم الاقتصاد الأمريكي.وأضاف جولسبي أثناء اشتراكه في حلقة نقاشية بشيكاغو أمس الاثنين "مع اكتسابنا الثقة، بأننا في الطريق نحو خفض التضخم إلى مستوى 2%، من المناسب زيادة تركيزنا على الجانب الآخر من مهمة مجلس الاحتياط الاتحادي وهو التفكير في المخاطر التي تهدد الوظائف .. ومن المرجح أن يعني هذا تخفيضات عديدة للفائدة خلال العام المقبل".وحذر جولسبي من أنه عند تدهور أسواق العمل، فقد تتدهور بوتيرة أسرع مما يمكن للبنوك المركزية وقفها عبر تخفيضات الفائدة".وتابع المصرفي الأمريكي بأنه من غير الواقعي الانتظار حتى تظهر المشكلة "إذا أردنا هبوطا ناعما، فلا ينبغي أن نتخلف عن الركب".وقال جولسبي إنه أيد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.وارتفع سعر الذهب بمقدار 70ر24 دولار أي بنحو 1% إلى 20ر2651 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 3440ر0 دولار أي بنسبة 4ر4% إلى 111ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، وارتفع سعر النحاس بمقدار 1370ر0 دولار أي بنسبة 2ر3% إلى 4260ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية تراجعا ملحوظا لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.وذكر المعهد أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال سبتمبر إلى 7ر98 نقطة مقابل 6ر105 نقطة خلال أغسطس الماضي. وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 103 نقاط مقابل 3ر103 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.