شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يوجّه بفتح تحقيق فى حادث حريق مستشفى الشعب العام والان مع تفاصيل الخبر

وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب حريق مستشفى الشعب العام، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

من جانبها، أشارت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في بغداد، إلى أن مديرية الدفاع المدني أعلنت السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام في بغداد.

وأعلن محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي، عن السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام، وحتى اللحظة لم تصدر بيانات عن أعداد المصابين والضحايا.