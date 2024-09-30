الخليج اليوم .. أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عمان يبدأ غدا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يبدأ غدًا الاكتتابُ في ملياري سهم المطروحة من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية ويستمر حتى التاسع من أكتوبر القادم للأفراد والعاشر من الشهر ذاته للمؤسسات داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويُعدّ هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ سلطنة عُمان، وأول اكتتاب في قطاع الاستكشاف والإنتاج بعد نجاح اكتتابين سابقين لشركة أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز.

وتمثل الأسهم المطروحة 25%من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، الأولى وهي فئة المؤسسات 800 مليون سهم تُعادل 40% من الأسهم المطروحة للاكتتاب وبسعر بين 370 و390 بيسة للسهم الواحد، أما الفئة الثانية فئة الأفراد، فتم تخصيص 800 مليون سهم أي ما يعادل 40%من أسهم الطرح، وتم تقسيم هذه الفئة إلى شريحتين بالتساوي تمثلتا في شريحة فئة كبار المستثمرين الأفراد وشريحة صغار المستثمرين الأفراد، وذلك بتخصيص 400 مليون سهم لكل منهما.

وسيتيح اكتتاب صغار المستثمرين من الأفراد، الاكتتاب من 500 سهم بحد أدنى إلى 28500 سهم بحد أقصى، أما الفئة الثانية من فئة كبار المستثمرين الأفراد ستُكتتب من 28500 سهم بحد أدنى دون تحديد حدٍّ أقصى للاكتتاب وفق وكالة الأنباء العمانية.

أما الفئة الثالثة فهي فئة المستثمرين الرئيسين فقد التزمت بالاكتتاب بـ 400 مليون سهم، أي بنسبة 20% من الأسهم المطروحة للاكتتاب. وسيكون سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة بنسبة خصم تساوي 10% لتحفيزهم على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكينهم من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، ويكون لغير العُمانيين بسعر 390 بيسة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أحمد بن سعيد الإزكوي، إن كل الاستعدادات لبدء الاكتتاب تمضي كما خُطّط لها لتدخل الشركة مرحلة جديدة في مسيرتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج للإسهام في التنمية الاقتصادية في البلاد وفتح آفاق أوسع للمزيد من الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج.