شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" تغادر البحر الأحمر متجهة نحو المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع معهد البحرية الأمريكية خبرًا مُفاده، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت دى آيزنهاور" (CVN-69) تستعد لمُغادرة البحر الأحمر، بينما من المُقرر أن تتجه حاملة طائرات أخرى متمركزة حاليًا فى المحيط الهادئ لتحل محلها؛ من أجل مواصلة مهمة الوجود الأمريكى فى المنطقة.

وأفاد مسئول أمريكى للموقع أن حاملة الطائرات "آيزنهاور" ومرافقتها من الطرادات ستعبر إلى البحر المتوسط، فى حين ستبقى المُدمرات المرافقة فى نطاق الأسطول الخامس الأمريكى.

وأضاف المصدر أن وزير الدفاع، لويد أوستن، قرر عدم تمديد مهمة ثانى أقدم حاملة طائرات فى البحرية الأمريكية للمرة الثالثة.

وأشار الموقع إلى أن "آيزنهاور" قضت أكثر من ثمانية أشهر فى مهمتها الحالية، وهى أطول فترة نشر لحاملة طائرات أمريكية متمركزة فى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

ولم يكشف المسؤول الأمريكى عن هوية الحاملة القادمة من المحيط الهادئ التى ستحل محل "آيزنهاور" فى البحر الأحمر، لكن الموقع أشار إلى أن أقرب حاملة متاحة هى "يو إس إس ثيودور روزفلت" (CVN-71) التى غادرت سان دييجو فى يناير الماضي.