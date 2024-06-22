شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء جدد.. الجوع يحصد المزيد من الأطفال شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الحصار الإسرائيلي لغزة

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، استشهاد أربعة أطفال في شمال القطاع.ويأتي هذا بسبب الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.ويمنع وصول الغذاء والدواء والحليب إلى شمال قطاع غزة.وافتتح قسم خاص لاستقبال حالات سوء التغذية والجفاف، ووصل مئات الحالات التي تعاني من الجوع والعطش وسوء التغذية.

في الوقت ذاته توفي أكثر من 40 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع أكتوبر الماضي.

الأوضاع كارثية

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية، في ظل الجوع، الذي يحاصر أكثر من نصف مليون فلسطيني.يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال منع المنظمات الدولية من إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية لسكان شمال القطاع.