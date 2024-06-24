شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى ورئيس فرنسا يشددان على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفرنسي إيمانويل على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه، ويؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وحذر العاهل الأردني من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة ويشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكدان التزامهما بالاستمرار في العمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

يدعوان العاهل الأردني والرئيس الفرنسي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

