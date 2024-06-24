شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي يوجه بإطلاق مساعدات إلى الفلسطينيين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإطلاق عملية إنسانية تتضمن مساعدات طبية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية المغربية -في بيان لها اليوم- أن هذه المساعدات، التي أمر بها العاهل المغربي، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذلك أدوية أساسية موجهة للبالغين، وللأطفال صغار السن، موضحة أن العاهل المغربي تكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.



وأشار البيان إلى أنه سيتم إيصال المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من العاهل المغربي، في شهر رمضان الأخير.



كما أشار البيان إلى أن هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لصالح السكان الفلسطينيين تأتي تأكيدا للالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.