شكرا لقرائتكم خبر عن 37626 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 262 على التوالي، إلى 37626 شهيداً، ونحو 86098 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 66 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم. خيام النازحين واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء أمس الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال على خيام النازحين غرب مدينة رفح، التي تتعرض فيها خيام النازحين لقصف مكثف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا خلال اليومين الماضيين.