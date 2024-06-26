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الخليج اليوم .. السعودية.. تركي آل الشيخ يثير حيرة وشوق متابعيه بمشروع جديد ومفاجأة في 90 يوما (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في المستشار تركي آل الشيخ، حيرة وشوق متابعيه بإعلانه عن "مشروع جديد ومفاجأة في 90 يوما.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للبنية الأساسية للمشروع، ظهر فيه تخطيط الأراضي وأدوات البناء والجرافات ومهندسو البناء.

 

وكتب آل لشيخ معلقا على الفيديو: "مشروع جديد ومفاجأة وفي 90 يوم كالعادة، ... انتظرونا".

 

ولم يفصح المستشار تركي عن مزيد من التفاصيل، في حين أن بعض النشطاء على منصة "إكس" توقعوا أن يكون مشروع ترفيه ضخما يشمل ملاعب وأماكن سياحية وغيرها، فيما رأى البعض الآخر أنه من الممكن أن يكون ملعبا لكرة القدم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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