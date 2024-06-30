الخليج اليوم .. "الوليمة" في غزة والزفاف في الأردن.. مبادرة من عريس أردني

في مبادرة جديدة من نوعها، أقام عريس أردني وليمة غداء زفافه في قطاع غزة، الذي يعيش ويلات الحرب والمجاعة، كنوع من التكافل الاجتماعي بين البلدين.

وأقام الدكتور الأردني عبدالحي إبراهيم الوريكات بمناسبة زفاف نجله الدكتور أنور وليمة غداء في غزة، دعماً لصمود أهل القطاع.

وستقام مراسم الفرح في الأردن يوم السبت المقبل، فيما أقيمت الوليمة في قطاع غزة وتم توثيقها بمقطع فيديو.

العريس أنور الوريكات

حملة للتبرع بالدم

في سياق آخر، شهد مجمع النقابات المهنية إقبالاً كبيراً من الأردنيين للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح قطاع غزة.

وكانت نقابة المهندسين والنقابات المهنية قد دعت كافة أبناء المجتمع للمشاركة في حملة التبرع بالدم، والتي نظمتها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الدم.