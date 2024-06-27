شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. خطبة وصلاة الجمعة 10 دقائق صيفاً حتى بداية شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة فى الإمارات، يوم الخميس، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى الدولة، بالإيجاز فى خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقائها مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداء من الجمعة 28 يونيو وحتى بداية شهر أكتوبر.

يأتى ذلك "حرصاً على سلامة المصلين، ودفعاً للمشقة عن مرتادى بيوت الله تعالى، خاصة فى شهور الصيف التى ترتفع فيها درجات الحرارة"، على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن "التيسير هو منهج راسخ فى ديننا الإسلامى الحنيف، الذى يعتبر أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضرورات الخمس المتمثلة فى حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل"، مبينة أن هذا الإجراء "يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة، التى تولى جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماماً خاصاً بسنّ التشريعات والقوانين المنظمة التى تعزز هذا الجانب".

وأكدت حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين، التى تمكّنهم من أداء صلواتهم فى المساجد بروحانية وطمأنينة.