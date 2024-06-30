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الخليج اليوم .. 9.5 مليار ريال سعودي قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لـ2024

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في عن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024، مشيرة إلى زيادة في النسبة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة: "9.5 مليار ريال سعودي قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لعام 2024، بزيادة 5.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023".

 

ووفق بيانات الهيئة، فإن "قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال".

 

في حين "بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالربع الأول من 2023، والتي بلغت نحو 8 مليارات ريال".

 

المصدر: "سبق"+"اليوم" السعودية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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