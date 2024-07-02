شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى وإصابة ضابط فى انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن جيش الإحتلال الاسرائيلى أعلن مقتل جندي وإصابة ضابط ضمن وحدة المستعربين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

واستُشهد، اليوم الاثنين، طفل وامرأة فلسطينيان، وأصيب أربعة آخرون، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة باتجاه مدخل مخيم طولكرم ، خلال عملية اقتحام مدينة طولكرم ومخيميها شمال الضفة الغربية.