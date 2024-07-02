شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف مجمعين عسكريين لحزب الله فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طائراته الحربية قصفت مجمعين عسكريين لحزب الله في جنوب لبنان.
وأضاف الاحتلال- في بيان أوردته صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية- أنه تم تدمير بنى تحتية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية.
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