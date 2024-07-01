الخليج اليوم .. جريمة تفاصيلها مروعة.. محكمة كويتية تؤيد إعدام قاتل مزّق جثة زوجته لأجزاء صغيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أيدت محكمة استئناف في الكويت يوم الأحد حكما يقضي بإعدام كويتي أدين بقتل زوجته وتقطيع جثتها إلى أجزاء صغيرة بسبب خلاف بينهما.

وذكرت صحيفة "القبس" أن المتهم قام بتوزيع جثتها المقطعة على مناطق مختلفة من محافظات الكويت.

وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة ضد المتهم كما أسندت له تهمة حيازة سلاح أبيض (ساطور وسكين) قام المتهم بشرائهما لارتكاب جريمته.

وذكرت صحيفة "الراي" أن المتهم شق بطن المجني عليها أولا وأخرج الجنين البالغ من العمر ستة أشهر من الحمل من بطنها ووضعه في كيس.

وأضافت أنه قام بعدها بتقطيع جثة الضحية من المفاصل إلى أجزاء ووضعها بأكياس وقام برميها بأماكن مختلفة في محافظات البلاد.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد ذكرت في يونيو من العام 2023 أن "مواطنا خمسينيا قتل زوجته وقطع جثتها 20 قطعة ووزعها في حاويات قمامة بين محافظات البلاد".

وأضافت أنه تزوج الضحية سرا وشقيقتها كشفت ذلك.

المصدر: وسائل إعلام كويتية