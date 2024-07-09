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في 6 شهور.. الاحتلال يهدم 318 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي 318 منشأة في الضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام الحاليّ، منها 85 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، موضحة أن الاحتلال شرعن 11 بؤرة استيطانية وحولها إلى مستوطنات، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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