شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى من باب المغاربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي. جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من عدة طوابق، في قرية قلقس جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

كما هدمت جرافات الاحتلال مزرعة لتربية الخيول في منطقة المطار شرق مدينة أريحا، وذلك في إطار سياسة الهدم التي تستهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين.

