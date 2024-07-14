شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لشهداء غزة في اليوم الـ 282 لعدوان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 282 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 38584 شهيدًا، ونحو 88881 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال. جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 141 فلسطينياً وإصابة 400 بجروح مختلفة بعضها خطيرة.



هذا بالإضافة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية أربع مجازر بحق العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، من خلال عمليات القصف المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم تنتشل أجسادهم، لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.