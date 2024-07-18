شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وكيل وزارة العدل ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتي طارق العصفور مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

وقال العصفور - في تصريح عقب التوقيع الأربعاء إنه بعد تنسيق الرؤى مع وزارة الخارجية الكويتية فقد تم توقيع المذكرة، مؤكدا أن الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات، موضحا أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لرؤية الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين وتعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة فيما يتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا وفقا للمعاهدات والمعايير والقواعد وأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنشئت بقرار مجلس الوزراء الكويتي في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي وبعضوية الجهات المعنية.