شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب هجوم بري.. ما مصير 10 آلاف جندي من "يونيفيل" على حدود لبنان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم بري محتمل ضد لبنان اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من أن مثل هذا الهجوم قد يكون وشيكا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لا نريد أن يحدث أي غزو بري".

وأضاف في تصريحات أعقبت تقارير إعلامية أمريكية تشير إلى أن مثل هذا الغزو قد يبدأ في غضون الساعات المقبلة: "ندرك جميعا مدى الدمار الذي ستجلبه الحرب الشاملة والحرب البرية في لبنان". قوات الأمم المتحدة ويشار إلى أن نحو عشرة آلاف جندي من قوات الأمم المتحدة يتمركزون على الحدود بين الدولتين وفي جنوب لبنان كجزء من بعثة مراقبي الأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أو ما يسمون بذوي القبعات الزرقاء (يونيفيل).

وأكد دوجاريك أنهم لا يزالون في مواقعهم، لكنهم مقيدون في حرية حركتهم بسبب القصف المستمر من كلا الجانبين وغير قادرين على القيام بعملهم في مراقبة وقف إطلاق النار القائم بالفعل.

وأضاف إنه يجري حاليا إعداد المساعدات الإنسانية في حالة حدوث غزو وأن الأمم المتحدة طلبت بشكل عاجل أموالا إضافية من الدول الأعضاء "لتلبية احتياجات نحو مليون شخص تاثروا بالأزمة المتصاعدة".