الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي مواجهة اعتداءات إسرائيل على لبنان

تداعيات حرب إسرائيل على لبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة العربية مع لبنان.وطالب المجتمع الدولي الوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها خاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية. وأدان أبو الغيط بحسب بيان للجامعة اليوم، سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان التي أسقطت جراءها المئات.وخلفت نحو مليون نازح، مؤكدًا أن استباحة سيادة لبنان على هذا النحو قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.