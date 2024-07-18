الخليج اليوم .. سلطنة عمان.. السلطات تكشف تفاصيل جديدة عن مرتكبي حادثة إطلاق نار في منطقة الوادي الكبير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت السلطات الأمنية في سلطنة عُمان اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة حول الأشخاص الثلاثة الذين شنوا هجوما على مسجد في منطقة الوادي الكبير أسفر عن مقتل 6 أشخاص (الاثنين الماضي).

وفي حسابها على منصة "إكس"، قالت شرطة عُمان السلطانية في بيان: "حرصا من شرطة عُمان السلطانية على إطلاع الجمهور الكريم بمستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير، فقد تأكد بأن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون وهم إخوة، وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".

وأضاف البيان: "تكرر شرطة عُمان السلطانية شكرها للجميع على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عمان تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن "وفاة خمسة أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".

هذا وأعربت دول عدة في المنطقة، عن تضامنها مع سلطنة عمان عقب هذا الحادث، بينها إيران وسوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي.