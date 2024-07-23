شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يستنكر تصنيف "كنيست الاحتلال" الأونروا منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

وكالة الأونروا

الدمام - شريف احمد - استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، عادًا القرار تحديًا سافرًا لجميع القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات كيان الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.وأدان البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر كيان الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، في تحدٍ لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.وأكد البرلمان دعمه المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، مطالبًا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.