شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الشرق الأوسط تؤجل ست رحلات متجهة إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الخطوط الجوية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط" إنها أجلت إقلاع ست رحلات متجهة إلى بيروت اعتبارًا من وقت متأخر، اليوم الأحد، إلى صباح الاثنين، دون إبداء أسباب لذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشركة قولها، في بيان نشرته على تطبيق إكس، إن قرار تأجيل الرحلات يخص رحلات جوية للشركة قادمة من لندن وكوبنهاجن والدوحة والدمام ودبي وجدة.

ويذكر أن إسرائيل هددت برد على هجوم صاروخي دام تعرضت له بلدة في الجولان.