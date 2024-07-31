شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة "البرهان" من محاولة استهداف بمسيرتين.. ومقتل 5 أشخاص بالحادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تصدي مضاداتها الأرضية اليوم الأربعاء، لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية بولاية البحر الأحمر بشمال شرق السودان.

وقال مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، في بيان نشره موقع فيسبوك اليوم: "تسبب الحادث في استشهاد خمسة أشخاص ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها".

وكان بيان سابق للجيش السوداني أفاد بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يشهد باستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات 68 كلية حربية والدفعات 20 و 23 من التاهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية.