شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تحد كبير للمجتمع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية عبد الفتاح دولة، إن القضية الفلسطينية تعد تحد كبير للمجتمع الدولي خاصة في ظل تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب صمت العالم عن جرائمه وعدم محاكمته، حيث يرتكب كل الجرائم على اعتبار أنه خارج دائرة المحاسبة والمساءلة.

وأكد "دولة" في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تنتهج التصعيد في ظل عقلية نتنياهو الإجرامية وحكومته وإصراره على الاستمرار في حربه على الشعب الفلسطيني، حيث سقط قرابة 40 ألف شهيد على مدار 10 أشهر، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتوحد أمام دماء الشهداء، فالوحدة الوطنية هي أحد أهم مقومات مواجهة جرائم الاحتلال .

وأشار متحدث حركة "فتح" الفلسطينية إلى أن الإدارة الأمريكية لم تظهر أي موقف جدي تجاه وقف العدوان على القطاع الذي تم تدميره، بل أنها كانت تقدم دعما لا محدودا للاحتلال لتظهر في نهاية الأمر كشريكة في العدوان .