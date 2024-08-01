شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: أمريكا تواصل العمل مع الشركاء لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني.

في سياق متصل، قال بلينكن - في مقابلة تليفزيونية - "إن الولايات المتحدة ركزت منذ 7 أكتوبر الماضي على ضمان عدم انتشار آثار الصراع الذي بدأ في قطاع غزة، وعدم انتقاله وتوسيع رقعته إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط".. معلنا أن ذلك هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة وهو ما تقوم وتعمل عليه.