شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السورى: جيشنا سيحقق النصر على الإرهاب وداعميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع السورى العماد على محمود عباس، أن الجيش السورى يقف بكل عزم وإصرار لمواجهة المشروع الاستعمارى الذى يستهدف سوريا والمنطقة، وسيتمكن من تحقيق النصر على الإرهاب وأدواته وداعميه ويعيد الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع البلاد.



وقال عباس -فى تصريحات بمناسبة الذكرى الـ 79 لتأسيس الجيش العربى السورى، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"- إن دور الجيش العربى السورى بالغ الأهمية منذ التأسيس حتى اليوم، وهذا الدور الوطنى كان الأساس الذى حمى سوريا وحصنها بمواجهة جملة من الأخطار والتحديات والمشاريع الخارجية الاستعمارية عبر التاريخ، وضمن لها موقعًا طموحًا ومكانة مهمة فى المنطقة والعالم.



وأضاف عباس، أن الهدف الأول للحرب الإرهابية العدوانية، كان إضعاف الجيش العربى السورى والنيل من مكانته ودوره الوطنى والقومي، وبالتالى تسهل السيطرة على المنطقة بأسرها، وإخماد جذوة المقاومة التى تشكل سوريا منطلقها وحاملها وركيزتها الأساسية.



وأشار وزير الدفاع السورى إلى أن جيش بلاده تمكن من إفشال جميع المحاولات الهادفة للنيل من سيادة سوريا واستقلالها وكرامة أبنائها، مؤكدًا أن هذا الجيش سيتمكن من تحقيق النصر على الإرهاب وأدواته وداعميه وسيعيد الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن.

ولفت عباس إلى أن القِوَى الداعمة للإرهاب لا تزل ماضية فى عدوانها لأنها صاحبة مصلحة كبرى لجهة نهب ثروات سوريا من نفط وقمح وآثار ومواد أخرى، واستمرار الأزمة فى سوريَا إلى ما لا نهاية، ولذا فإنها تعمل جاهدة لعرقلة مهمة الجيش العربى السورى فى القضاء على الإرهاب واستعادة جميع المناطق المحتلة، مشددًا على أن الجيش قادر على تحرير كل شبر محتل من الأرض السورية، والقضاء على آخر إرهابى أينما كان وأيًا كان داعموه ورعاته.