شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: صافرات الإنذار تدوى فى 15 مستوطنة بالجليل والجولان المحتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وسائل إعلام لبنانية، بأن صافرات الإنذار تدوي في 15 مستوطنة بالجليل والجولان المحتل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها، بأن هناك رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي، القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.