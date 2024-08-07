شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم إلى 8 شهداء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثمانية شهداء والعديد من الجرحى من خيام النازحين، التي تعرضت لقصف من الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس.وذلك بالتزامن مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، مجبرة سكان تلك المناطق على النزوح منها مجددًا.