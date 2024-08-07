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8 شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين بخان يونس

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واس- خان يونس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم إلى 8 شهداء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثمانية شهداء والعديد من الجرحى من خيام النازحين، التي تعرضت لقصف من الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس.

وذلك بالتزامن مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، مجبرة سكان تلك المناطق على النزوح منها مجددًا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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