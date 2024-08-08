شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الصومالى يصادق على قانونى الانتخابات والأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق مجلس الوزارء الصومالى، برئاسة حمزة عبدى برى رئيس الوزراء الصومالى، على قانونى الانتخابات والأحزاب السياسية، واللذين سيمهدان الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة فى الصومال.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الصومالية فرحان محمد جمعالى، إن هذه القوانين، التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، ستتيح للمواطنين فى البلاد فرصة لانتخاب ممثليهم فى البرلمان والرئيس الصومالى القادم مباشرة.



وأوضح جمعالى أن قانون الانتخابات ينص على إجراء انتخابات حرة وشفافة فى جميع أنحاء الصومال، ولكل مواطن الحق فى التصويت وانتخاب من يريد. وأشار إلى أن هذه القوانين ستنقل الصومال من النظام القديم للانتخابات غير المباشرة والذى تم استخدامه لفترة طويلة، ومن المقرر عرض القانونين على البرلمان الصومالى بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، فى الأيام المقبلة، لمناقشتهما ومصادقتهما ليدخلا حيز التنفيذ، بعد توقيعهما من قبل الرئيس الصومالي.