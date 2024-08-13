شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس ورام الله وجنين ونابلس، ومن بين المعتقلين أسرى سابقون، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني خلال الشهور العشرة الماضية في الضفة الغربية، بينهم 700 طفل، تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، مؤكداً أن الأسرى يتعرضون لإجراءات قمعية داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

