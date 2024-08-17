شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من النساء والأطفال.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 40074 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 316 على التوالي إلى 40074 شهيداً ، ونحو 92537 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 69 فلسطينياً وإصابة 136 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب خمس مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.