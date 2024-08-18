شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال.. تهجير 40 تجمعًا وقرية في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

جرائم التهجير في فلسطين

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون عمليات التهجير القسري للتجمعات والقرى الفلسطينية في عموم الضفة الغربية.وأدت سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والاستيطان إلى تهجير 40 تجمعًا وقرية في الضفة الغربية كان آخرها قرية أم الجمال بالأغوار الشمالية.وحذرت خارجية فلسطين، من عمليات التهجير التي ترقى لمستوى جرائم التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية.كما حذرت من تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، لتخصيصها للاستيطان، والسيطرة على الثروات الفلسطينية؛ بهدف منع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.وطالبت المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية، التي تعد الاستيطان غير شرعي.