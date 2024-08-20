شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، جدد مستوطنون اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأشارت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية. انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتزامن ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى.

كانت أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي وادي الجوز، أحد أقدم أحياء البلدة القديمة في القدس. مخططات استيطانية فيما تهدم جرافات الاحتلال منزلًا ومنشأة في المنطقة، والتي تخطط قوات الاحتلال للاستيلاء عليها.

ويأتي ذلك لإقامة مخططات استيطانية، بعد هدم نحو 200 منشأة اقتصادية في الحي.

