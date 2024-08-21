شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يثمن مساندة الجزائر فى أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب لبنان عن خالص امتنانه للجزائر على مساندته في أزمة انقطاع الكهرباء، وكذلك مساعيها بمجلس الأمن للدفاع عن مواقف لبنان ومصالحه الحيوية وسيادة أراضيه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها وزير الخارجية أحمد عطاف، من نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.



وجدد الوزير اللبناني ،خلال الاتصال، شكر وامتنان سلطات بلاده للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظير تضامنه ودعمه ووقوفه بجانب لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من خلال قراره تزويد الجزائر بشحنة من الوقود، بغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة القيّمة لقيت استحسانا كبيرا وصدى واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني.



كما أعرب بوحبيب،عن خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحه الحيوية وسيادته الترابية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيه.