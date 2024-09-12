الخليج اليوم .. رئيسا وزراء قطر والمخابرات المصرية يجتمعان مع حماس في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت حركة حماس اجتماع وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، الأربعاء في الدوحة، مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وأوضحت الحركة في بيان أن اللقاء استعرض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة، وأن وفد الحركة أكد ترحيبه بالدور المصري القطري، وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما أكدت الحركة، بحسب البيان، على استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة المواطنين وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وشددت الحركة على استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31/05/2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقا خاصة توافقات 2/7/2024م، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

ورفضت الحركة أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها.

ورحبت حماس، بإجراء حوار وطني شامل مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية.

وأكدت تجاوبها مع جهود الوسطاء، وترحيبها باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.