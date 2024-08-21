شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لن نقبل رهن المنطقة لسياسات إسرائيل المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن بلاده لن تقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقائه سياسيين وإعلاميين بقصر الحسينية إن الأردن سعى للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيا الأطراف الفعالة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب في غزة.

كما دعا إلى وقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وكذلك القدس والمسجد الأقصى لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.