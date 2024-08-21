شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1139 لغما فى اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1139 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، زرعتها مليشيات الحوثى فى عدد من المحافظات.

وأوضح المركز - في بيان بحسب قناة الفضائية اليمنية، الثلاثاء - ان الألغام المنزوعة، منها 13 لغما مضادا للأفراد، و56 لغما مضادا للدبابات، و1057 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس إلى 2529 لغما.

وأشار المركز إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع حتى الآن بلغت 455 ألفا و827 لغما زرعت بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.