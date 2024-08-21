شكرا لقرائتكم خبر عن تهشم 12 مركبة.. كيف تسببت سيارة "رمل" في حادث مروع بمصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

حادث الطريق الدائري

سيارات الإسعاف

الدمام - شريف احمد - في حادث مروع شهدته مصر فجر اليوم الأربعاء، تسببت سيارتي نقل إحداهما تحمل مواد بناء "رمال" في تصادم أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل.الحادث وقع على الطريق الدائري في اتجاه السلام أمام نزلة الرماية بمحافظة الجيزة، مما تسبب في توقف حركة السيارات وشلل مروري استمر لساعات.وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحادث نتج عنه إصابة 26 مواطنًا، جرى تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، بينما نُقل الآخرين إلى مستشفى الهرم، والشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات.وأثار الحادث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك عدد من المواطنين مقاطع فيديو من مكان الحادث، وأكد شهود العيان أن البداية كانت بتصادم سيارتي نقل إحداهما "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، قبل أن تأتي سيارة نقل ثقيل من الخلف ودهست السيارات المتوقفة بسبب الحادث.

التقرير الطبي للمصابين أوضح أن إصابات حادث التصادم تتراوح ما بين كسور وسحجات، وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بأوناش إلى موقع حادث الطريق الدائري لرفع آثار الحادث المرورع، وعودة الحركة المرورية.