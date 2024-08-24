شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تصادر كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية أدرار جنوب غربي الجزائر رفقة مصالح الأمن الوطني والمصالح البيطرية، من مصادرة كمية ضخمة من اللحوم الفاسدة بالولاية.

وأكدت المصالح أنه تم حجز كمية تفوق 46 طنا من اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأبقار لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وذكرت أن المصادرات كانت مخزنة على مستوى غرفة تبريد لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية بمدينة أدرار.

كما تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي موسى في العاصمة من العثور على كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وفي التفاصيل، أوقفت الفرقة شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل المراقبة، حيث تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء وهي عبارة عن دجاج مذبوح وبداخله الأحشاء كانت موضوعة داخل صناديق بلاستيكية بصندوق الشاحنة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح بـمزاولة النشاط، تم معاينة انعدام الشهادة الصحية البيطرية للمنتوجات الحيوانية.

كما تمت ملاحظة انبعاث روائح كريهة جراء عدم احترام الشروط.

وبعد معاينة اللحوم البيضاء الـمحجوزة والـمقدرة بــ 1 طن من طرف الطب البيطري تأكد تلف هذه اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ويجب تسليمها لمحشر الكلاب الضالة بالـحراش.