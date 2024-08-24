الخليج اليوم .. عقوبات وتشهير.. الداخلية السعودية تتوعد كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توعدت السلطات السعودية بتسليط عقوبات صارمة ضد كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أن كل من يخالف القانون يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية أسفرت في الفترة من 15 أغسطس 2024 إلى 21 من الشهر ذاته عن ضبط 17616 مخالفا منهم 11022 مخالفا لنظام الإقامة، و4216 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2378 مخالفا لنظام العمل.

وقالت إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 883 شخصا 41% منهم يحملون الجنسية اليمنية و58% يحملون الجنسية الإثيوبية، و1% يحملون جنسيات أخرى.

وأضافت أنه تم ضبط 68 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأفادت السلطات بأنه تم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 14542 وافدا مخالفا منهم 13471 رجلا، و1071 امرأة.

وأوضحت أيضا أنه تم إحالة 5926 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2070 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل 13952 مخالفا.

المصدر: واس